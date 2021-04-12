В стране и мире Привет с орбиты: космонавты поздравили россиян с годовщиной полета Гагарина Ян Брацкий Легендарные 108 минут полета Юрия Гагарина стали примером героизма для его последователей и всего человечества. © Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос Читайте нас на: Члены экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров поздравили россиян с Днем космонавтики. «Ровно 60 лет назад, 12 апреля, произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю и впервые совершил орбитальный полет. Человеком, дерзнувшим отправиться в этот полет, был наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. В этот день его имя узнала вся планета. Именно тогда началась новая история, история пилотируемых космических полетов», - сказал Сергей Кудь-Сверчков. Запуском человека в космос ученые-конструкторы продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий и сделали нас первой космической державой, отметили космонавты. Легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей, добавили члены экипажа МКС. Космонавты поблагодарили всех тех, кто своим трудом в космосе и на Земле продвигает человечество в изучении Вселенной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика