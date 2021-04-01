Машину Эдварда Била и пострадавшей в ДТП женщины доставили к зданию МВД РФ

Автомобиль Audi RS 6 Avant светло-синего цвета, за рулем которого находился блогер и пранкер Эдвард Бил, а также темно-синий Volkswagen, которым управляла серьезно пострадавшая при аварии на Смоленской площади 41-летняя женщина-водитель, доставили на эвакуаторах к зданию МВД РФ.

Оба транспортных средства пройдут следственную экспертизу, чтобы уточнить технические детали происшествия, а также примерную скорость, с которой двигался водитель Audi.

Напомним, ранее сотрудники ГИБДД в результате проверки на наличие алкоголя в организме блогера, установили, что он был абсолютно трезвым.

Известно, что на автомобиль пранкера Эдварда Била, которого пока называют единственным виновником аварии на Садовом кольце в Москве, с начала 2021 года зафиксировано более 400 фактов нарушений ПДД. В их числе - превышения скорости более чем на 100 км/ч.

Дорогой автомобиль Audi был снят с учета в январе этого года и с тех пор передвигается по дорогам по подложным номерам. Глава Дептранса обратился к прокурору Москвы с просьбой взять расследование уголовного дела о ДТП, которое уже заведено на сомнительную «звезду» YouTube, под личный контроль.