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«Выживет - не выживет, неизвестно»: муж пострадавшей в аварии с блогером Эдвардом Билом рассказал о состоянии жены

Светлана Иванова
18:00 01.04.2021
Женщине на данный момент сделали две операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пострадавшая в аварии на Садовом кольце в Москве 41-летняя Мария находится в тяжелом состоянии. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал ее супруг Константин. Он отметил, что женщине на данный момент сделали две операции.

«Прооперировали. Состояние плохое. Выживет - не выживет, они не знают, состояние плохое очень», -  указал мужчина.

Мария управляла автомобилем Volkswagen, который попал в ДТП с участием  сразу пяти транспортных средств. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, около 11.40 часов при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца.

Согласно сведениям очевидцев, столкновение спровоцировал один из автомобилей, который выехал на предназначенную для встречного движения полосу. По данным агентств, за рулем Audi RS 6 Avant был блогер Эдвард Бил (Эдуард Биль).

В Департаменте транспорта города Москвы сообщили, что за указанным автомобилем с начала 2021 года числится уже более 400 нарушений скоростного режима.

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