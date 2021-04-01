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Прокурор Москвы взял под личный контроль расследование ДТП с участием блогера Эдварда Била

Алексей Курильченко
20:08 01.04.2021
В отношении блогера возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вредя здоровью.
Прокурор Москвы взял под личный контроль расследование ДТП с участием блогера Эдварда Била
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
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Прокурор Москвы взял под личный контроль расследование массового ДТП на Садовом кольце, причиной которого, по предварительным данным, стал автомобиль под управлением блогера Эдварда Била.

«Прокурор Москвы Денис Попов поставил на личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ по факту ДТП на Смоленской площади, в результате которого женщина - водитель автомобиля «Volkswagen» получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью», - говорится с сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ранее знакомый Эдварда Била рассказал журналистам, что авария не была результатом розыгрыша, которыми занимался блогер. Он отметил, что автомобиль пранкер взял для съемок обзорного видео.

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