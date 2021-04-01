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Пашаев заявил, что «мытищинский стрелок» обращался к нему за консультацией

Светлана Головина
13:38 01.04.2021
По словам юриста, мужчина опасался потерять бизнес и отправиться в тюрьму.
Пашаев заявил, что «мытищинский стрелок» обращался к нему за консультацией
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал «Звезде», что устроивший стрельбу в подмосковных Вешках Владимир Барданов боялся потерять бизнес и попасть в СИЗО.

«Мы с ним общались. Может быть около полугода назад он рассказал мне, что какие-то знакомые хотят заказать его и все отнять. Якобы его могут привлечь по какому-то старому делу и посадить в тюрьму, а после сделать так, чтобы он никогда не вышел на свободу», - отметил юрист.

В ходе консультации он предлагал несколько вариантов решения сложившейся ситуации, однако Барданов решил сделать по-своему. Пашаев выразил мнение, что, вероятно, возникли новые трудности, которые и подтолкнули стрелка к этому шагу.

Юрист отметил, что общался с Бардановым около четырех лет и проживал с ним в одном поселке.

«Несмотря на свое прошлое - определенный статус и авторитет в криминальных кругах -, Барданов был отзывчивым и культурным человеком, готовым помочь по любым вопросам», - подытожил Пашаев.

Инцидент произошел 30 марта после того, как домой к мужчине пришли правоохранители с целью проверки данных о причастности к незаконному обороту оружия. Гражданин оказал сопротивление, взорвал лестницу и забаррикадировался на втором этаже. Ближе к вечеру силовики пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен.

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