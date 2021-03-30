Спецназовец ранен во время штурма дома в Мытищах, где мужчина устроил стрельбу
Сотрудники ФСБ РФ и Росгвардии проводят спецоперацию по задержанию мужчины, который забаррикадировался в загородном доме в поселке Вешки городского округа Мытищи в Подмосковье.
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Боец спецназа ранен при штурме коттеджа, в котором забаррикадировался мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным собеседника агентства, жизни спецназовца ничего не угрожает.
Силовики приехали днем 30 марта в поселок Вешки, чтобы проверить 61-летнего мужчину на причастность к незаконному обороту оружия. Как только они зашли на участок, житель Подмосковья открыл стрельбу и бросил две гранаты. Несколько часов правоохранители штурмуют дом. Стрелок оказывает ожесточенное сопротивление.