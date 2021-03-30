Опубликованы кадры штурма дома отстреливающегося от сотрудников Росгвардии пенсионера

Сотрудники ФСБ РФ и Росгвардии проводят спецоперацию по задержанию пенсионера, который забаррикадировался в загородном доме в поселке Вешки городского округа Мытищи. Территорию участка вокруг дома 61-летнего мужчины заволок черный дым от взрыва гранат, кроме того, внутри помещения начался пожар - из дома вырываются языки пламени.

Пенсионер сначала бросал в правоохранителей гранаты, после чего началась перестрелка: 61-летний владелец дома, не пустив сотрудников внутрь помещения, начал производить в их сторону выстрелы. Хозяина домовладения подозревают в незаконном хранении оружия.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).