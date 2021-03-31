В стране и мире Опубликованы фото крупного арсенала «мытищинского стрелка» Светлана Головина На кадрах - десятки коробок с патронами, обоймы к пистолетам и автоматам, револьверы, старинное кремневое оружие, а также другие боеприпасы. © Фото: Александр Хинштейн, telegram Читайте нас на: В доме «мытищинского стрелка» в поселке Новые Вешки после ликвидации пожара обнаружен крупный склад оружия и боеприпасов. Фотографии с места были опубликованы заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александром Хинштейном. © Александр Хинштейн, telegram На кадрах десятки коробок с патронами, обоймы к пистолетам и автоматам, револьверы, старинное кремневое оружие, а также другие боеприпасы. © Александр Хинштейн, telegram На данный момент оперативно-следственная группа продолжает осмотр места происшествия. Для проведения экспертиз найденный арсенал направят в лабораторию. © Александр Хинштейн, telegram Ранее в ГСУ СК России по Московской области сообщили об обнаружении в доме человеческих останков. © Александр Хинштейн, telegram В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика