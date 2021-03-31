Опубликованы фото крупного арсенала «мытищинского стрелка»
На кадрах - десятки коробок с патронами, обоймы к пистолетам и автоматам, револьверы, старинное кремневое оружие, а также другие боеприпасы.
© Фото: Александр Хинштейн, telegram
В доме «мытищинского стрелка» в поселке Новые Вешки после ликвидации пожара обнаружен крупный склад оружия и боеприпасов. Фотографии с места были опубликованы заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александром Хинштейном.