Госсекретарь США и британский глава МИД обсудили ситуацию на границе Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в ходе телефонных переговоров обсудили обострение ситуации на границе Украины.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Кроме того, он сообщил, что РФ должна прекратить «наращивать военную мощь и подстрекательскую риторику». Однако о каких именно провокациях идет речь, Прайс не сказал.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что встреча глав Франции, Германии и Украины должна состояться в течение недели.

В пятницу, 9 апреля, в Кремле заявили, что Украина превращается в нестабильный регион. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена.