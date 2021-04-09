В Кремле заявили, что Украина превращается в нестабильный регион

Украина превращается во взрывоопасный регион, потенциально нестабильный. Об этом в пятницу, 9 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, о реакции Владимира Путина на призыв Ангелы Меркель отказаться от военного присутствия у границ с Украиной, Песков подчеркнул, что любая соседняя страна принимает меры по защите своих границ.

«Любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Донбассе. Российский лидер обратил внимание Меркель на провокационные действия киевских властей, которые целенаправленно обостряют обстановку.