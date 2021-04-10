В Киеве назвали примерные сроки встречи лидеров Германии, Украины и Франции по Донбассу

Встреча глав «нормандской тройки» (Франции, Германии и Украины) должна состоятся в течение недели. Такое заявление сделал советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона не ждет чего-либо особенного от переговоров советников «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция), запланированных на 14 апреля.

Арестович также рассказал о своем отношении к специальному заседанию ОБСЕ, которое должно пройти в субботу.

«Политика - это позиция. Если ОБСЕ займет соответствующую позицию, то россиянам будет сложнее проводить свою политику в информационной и дипломатической среде. Они (ОБСЕ - прим. ред.) должны дать свою оценку действиям России», - сказал он в эфире канала «Украина 24».

Кроме того, советник заявил о своей уверенности в том, что Трехсторонняя контактная группа не предназначена для того, чтобы решать «хоть что-то».

«Трехсторонняя контактная группа даже переговоры не ведет. ТКГ существует как вспомогательный орган лидеров "нормандской четверки"», - отметил Арестович.

Он также добавил, что в рамках ТКГ решаются «только тактические вопросы», такие как вопросы пенсий и социальных выплат.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, в регион стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.

В четверг, 8 апреля, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена. При этом он подчеркнул, что все будет зависеть от масштаба происходящего в зоне конфликта.