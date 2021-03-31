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Устроившему стрельбу в Новых Вешках мужчине разрешение на оружие было выдано законно

Валентина Пескова
15:32 31.03.2021
В Росгвардии также заявили, что Владимир Барданов, накануне оказавший вооруженное сопротивление при задержании, никогда не возглавлял ЧОП.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Хинштейн, telegram
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Жителю подмосковного коттеджного поселка Новые Вешки, 61-летнему Владимиру Барданову, который устроил стрельбу накануне днем, пытаясь помешать сотрудникам правоохранительных органов арестовать его, разрешение на владение оружием было выдано на законных основаниях.

Как сообщил официальный представитель Росгвардии, данный гражданин действительно имел судимость в 1976 году, после чего уже прошло 45 лет. В соответствии с российским законодательством судимость мужчины уже погашена.

«Таким образом, у правоохранительных органов не было никаких оснований отказывать ему в соответствующих разрешениях на законное хранение шестью единицами оружия. Разрешения были выданы установленным порядком, с соблюдением всех необходимых законом требований», - заявил Валерий Грибакин.

Кроме того, в ведомстве официально заявили, что мужчина никогда не возглавлял ЧОП и не владел им. Как отметили в Росгвардии, соответствующая лицензия ему никогда не выдавалась.

Тело Владимира Барданова, устроившего стрельбу в поселке в Московской области 30 марта, было найдено в доме. По предварительным данным, мужчина мог погибнуть при пожаре, охватившем его коттедж при взрыве гранаты, когда он решил отрезать путь для правоохранителей на второй этаж, уничтожив лестницу.

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