Открывший огонь в Вешках стрелок взорвал лестницу во время штурма дома

Забаррикадировавшийся в своем коттедже в подмосковном поселке Новые Вешки Владимир Барданов, взорвал в своем доме лестницу, чтобы отрезать путь для сотрудников Росгвардии на второй этаж, где он держит оборону.

Мужчина взорвал уже в общей сложности 20 гранат, что сильно затрудняет работу сотрудников Росгвардии. При этом один из сотрудников силовых структур получил ранение в ногу и госпитализирован. Врачи уже оказали ему медицинскую помощь.

По словам источников «Известий», в спецоперации по задержанию стрелка участвуют спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», СОБР «Булат» и ОМОН «Зубр».

Пришедшие утром в дом к 61-летнему жителю села сотрудники ФСБ и МВД РФ должны были задержать его по делу о хранении оружия. Но обычное задержание приняло довольно серьезный оборот.