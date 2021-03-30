Найдено тело погибшего стрелка в доме в Подмосковье

Тело мужчины, 30 марта устроившего стрельбу в поселке Новые Вешки в Московской области было найдено у него дома. Подробности смерти правонарушителя в настоящее время остаются неизвестными.

Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина мог погибнуть в охватившем здание огне.

Утром во вторник в дом к мужчине, подозревающегося в причастности к незаконному обороту оружия, прибыли сотрудники правоохранительных органов с обыском. Гражданин отказался впускать их и оказывал активное вооруженное сопротивление, включая открытие стрельбы. Ближе к вечеру злоумышленник взорвал лестницу в своем доме, чтобы силовики не смогли проникнуть на второй этаж, где он забаррикадировался.