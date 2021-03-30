Устроивший стрельбу в Мытищах мужчина бросил в правоохранителей две гранаты

Открывший огонь по правоохранителям в Мытищах мужчина также бросил в них две гранаты. Это произошло после того, как полицейские попытались войти в дом для проведения оперативных мероприятий.

Сообщается, что сотрудники уголовного розыска прибыли к месту жительства мужчины для проверки информации о его возможной причастности к незаконному обороту оружия. После того как правоохранители предъявили супруге мужчины разрешение на осмотр жилья, сам он открыл стрельбу и метнул в них две гранаты. По официальной информации пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что под огонь мужчины в элитном коттеджном поселке «Новые Вешки» попали сотрудники Росгвардии.