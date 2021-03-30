Дом стрелка в Мытищах загорелся: эксклюзивные кадры с коптера

Загородный дом в подмосковных Мытищах, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина, загорелся. Кадры пожара были сняты с коптера.

На данный момент о точных причинах возгорания неизвестно. Отмечается, что во время штурма дома спецназом, державший оборону мужчина взорвал около 20 гранат.

Пришедшие утром в дом к 61-летнему пенсионеру сотрудники ФСБ и МВД РФ должны были задержать его по делу о хранении оружия. Но обычное задержание переросло в перестрелку. Чтобы отрезать путь для сотрудников Росгвардии на второй этаж, мужчина взорвал лестницу.