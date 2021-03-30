Правоохранители начали покидать место перестрелки в Мытищах

Сотрудники силовых ведомств постепенно начали покидать место перестрелки в подмосковных Мытищах. Несколько автомобилей спецназа и полиции уже уехали из поселка Новые Вешки, где несколько часов шла спецоперация по задержанию местного жителя, открывшего огонь по представителям МВД, ФСБ и Росгвардии, передает корреспондент «Звезды».

Как сообщали в СК РФ, нарушитель с утра забаррикадировался в частном доме один, поскольку его пришли задержать с целью проверки данных о причастности к незаконному обороту оружия. В течение дня были слышны выстрелы. А ближе к вечеру сотрудники СОБР и ОМОН пошли на штурм, в ходе которого один из спецназовцев был ранен.

В здании начался сильный пожар, возгорание стало заметно около 19.00. В правоохранительных органах предположили, что злоумышленник мог погибнуть в огне на чердаке здания. В настоящее время пожарные производят тушение коттеджа: они находятся внутри дома, и одновременно с тушением огня производят разборку завалов.

Ранее 61-летний хозяин дома Владимир Барданов, в целях предотвращения доступа к нему на второй этаж, взорвал внутреннюю лестницу.