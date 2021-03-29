Здоровье граждан или политика: почему в Европе провалилась кампания вакцинации

Призыв «оставайтесь дома» в Британии меняется на «не выезжайте за пределы Королевства». Иначе - штраф 5000 тысяч фунтов за поездку без уважительной причины. Отдых таковой не является. Введение огромного штрафа означает отмену туристического сезона. В Европе - третья волна и ждать, что ситуация неожиданно изменится к лету - маловероятно.

«И у нас не должно быть иллюзий, мы можем это сказать, исходя из предыдущего опыта, что Третья волна коронавируса омоет и наши берега», - заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.

Британия уже готовится к этой встрече - в Королевстве продолжается массовая вакцинация с максимально возможной скоростью, а сама прививка, похоже, становится еще и привилегией.

Джонсон предлагает владельцам пабов проверять на входе клиентов. Если есть прививка, то можно даже не соблюдать социальную дистанцию. Ну а тем, у кого нет вакцинного сертификата, придется ходить по струнке. Деление на классы у Британии, похоже, в крови. Очередное - по вакцинному паспорту.

По всей Европе ситуация ухудшается. Во Франции в зоне строгого карантина уже 19 регионов. Больницы переполнены - из-за коронавируса отменили большинство плановых операций. В Австрии - теперь чтобы выйти из дома придется сдать тест на COVID-19, а в общественных местах - носить даже не маски, а респираторы. В Бельгии закрыты школы, парикмахерские, салоны красоты. Даже покупку нижнего белья европейцев просят планировать заблаговременно.

В Германии резкий скачок заболеваний - заражаются по 20 тысяч человек в день. Ангела Меркель неожиданно отменила празднование Пасхи, введя жесткий карантин в стране, запретив ходить даже в церковь. Рейтинг ее партии тут же упал - оппозиция заговорила об отставке. Канцлеру уже через 33 часа пришлось просить прощения у нации.

«Идея так называемых пасхальных выходных была ошибкой, у нее были свои веские причины, но за короткое время она не могла бы быть в достаточной степени реализована. Эта ошибка была исключительно моей виной, потому что в итоге я несу полную ответственность за все», - заявила канцлер.

Состояние европейских лидеров передает карикатура в британском политическом журнале Spectator - «Паника в Европе из-за отсутствия вакцин». Кажется, политики готовы буквально задавить друг друга за эффективный препарат.

Беспомощность лидеров раздражает европейцев. Вакцинация ползет со скоростью в лучшем случае парового двигателя. Региональные лидеры Германии - например, Баварии - просят Евросоюз одобрить поставки российского «Спутника V». Да и сама Меркель уже заявляла - Берлин может купить вакцину и без разрешения Брюсселя.

Однако Евросоюз пытается, что называется, держать лицо и отрицает проблему.

«Поскольку Европа - континент, на котором больше всего вакцин, которые одобрены медицинскими регуляторами, - мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен "Спутник V"», - считает еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон.

Если в Брюсселе храбрятся - справимся сами даже без «Спутника», то украинские политики, расставили приоритеты в интервью журналистам из Словакии. Здоровье нации на втором месте, а на первом - громкие заявления.

«Внутри Европы некоторые страны просто начинают топать ногами. "Ничего из России мы не хотим. Мы будем этому препятствовать". Это те же страны, которые выступают за то, чтобы выкинуть Россию из Европы. Они известны - это Польша, это прибалтийские государства. К ним присоединяется и Украина, которая не член ЕС, но громче всего кричит», - считает политолог Александр Рар.

Неожиданно удивил на этой неделе и президент Франции. Он увидел в российской атаку на Европу, начало Третьей Мировой войны - и враг на этой войне вовсе не коронавирус. Что случилось с Макроном, непонятно - еще месяц назад он лично интересовался «Спутником».

«Европа может производить достаточное количество доз, чтобы обеспечить свой коллективный иммунитет. Это единственный континент, у которого есть своя стратегия и своя дипломатия в области вакцин. Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние», - заявил Эммануэль Макрон.

В Европе пока проблемы с вакциной - ее не хватает, механизм распределения доз по Евросоюзу туманный и многие страны вынуждены вопреки воли Евросоюза просить о помощи. При этом Брюссель явно потерял контроль над процессом.

К британской вакцине AstraZeneca в Европе по-прежнему осторожное отношение - побочные эффекты и смерти подорвали доверие. Норвегия и Дания и вовсе приостановили программу вакцинации с помощью препарата. Европейское агентство лекарственных средств еще не выдало разрешения на использование российской вакцины, но о производстве «Спутника V» уже договорились с Сербией, Францией, Германией и Испанией. В Италии уже в ближайшее время начнется совместная работа итальянских и российских ученых.

«Через несколько дней будет подписано первое соглашение с Институтом Спалланцани для проведения научных испытаний с применением вакцины "Спутник V"», - сообщает президент итальянского региона Лацио Никола Дзингаретти.

Согласно опросу британской компании, проведенному в 9 странах, российский «Спутник V» является самой узнаваемой вакциной в мире, а Россия пользуется доверием в качестве страны-производителя. Точнее всех вакцинную дилемму Евросоюза - благополучие граждан или большая политика - описали журналисты французского Lе Figaro - «идеологический фанатизм и протекционизм ставятся выше прагматизма и здоровья населения». Тот же Билл Гейтс уже заявил - слишком много ошибок было сделано с начала пандемии.

«Хуже всего то, что были люди, такие как я, которые предупреждали и говорили: есть определенный риск, за небольшую цену можно подготовиться и избежать проблемы. Но, к сожалению, эти рекомендуемые инвестиции не были сделаны. Среди них были рекомендации как можно скорее быть в состоянии диагностировать больных», - заявил глава «Майкрософт».

В любом случае программа быстрой и эффективной европейской вакцинации уже провалена. Однако выбор еще есть - спасти жизни граждан или продолжать жить от одного карантина до другого.