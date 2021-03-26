Макрон заявил о мировой войне нового типа из-за вакцин от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, Европа столкнулась с мировой войной нового типа, которая связана с вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщает Le Figaro.

На пресс-конференции по итогам первого дня саммита Европейского союза французский лидер заявил, что такая ситуация в том числе сложилась из-за якобы стремления России и Китая распространять влияние за счет вакцин. Макрон заявил, что в сложившейся ситуации Европе необходимо быть независимой в вопросе производства вакцин.

Президент Франции также пообещал, что Европа, увеличивая в ближайшие месяцы объемы производства вакцин от COVID-19, станет их крупнейшим производителем. Он также выступил с инициативой блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в ЕС. По словам Макрона, компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, выполняют свои обязательства.