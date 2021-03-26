Глава ЕК заявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

Европа находится в начале третьей волны пандемии коронавируса. Об этом пресс-конференции в рамках онлайн-саммита лидеров ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы в начале третьей волны в Европе», - сказала она.

По словам фон дер Ляйен, инфекция начала интенсивнее распространяться во многих странах и это вызывает беспокойство.

Глава ЕК в связи с этим подчеркнула важность вакцинации, уточнив, что с начала кампании по вакцинации государства получили 88 миллионов доз различных вакцин против COVID-19. Необходимые два укола, по словам фон дер Ляйен, получило 18,2 миллиона человек или 4,1% населения Евросоюза, сообщает РИА Новости.

Целью же ЕС является вакцинация 70% взрослого населения к концу лета.

Для применения в ЕС в данный момент одобрено четыре вакцины - от компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Практически с самого начала кампании по вакцинации Европа начала испытывать трудности с поставками препаратов, из-за чего ее руководство неоднократно подвергалось критике. Ранее министр здравоохранения Польши заявил, что за третью волну коронавируса в Европе ответственны политика ЕС в области закупок вакцины и проблемы, связанные с ее доставкой.