В МИД России заявили о растущей популярности вакцины «Спутник V» в мире

Российская вакцина от новой коронавирусной инфекции «Спутник V» пользуется растущей популярностью в мире, Москва ожидает ее регистрации в ВОЗ и Евросоюзе. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ведомство особо рекомендует вакцинироваться россиянам, планирующим поездки за рубеж.

Ранее российский лекарственный препарат от COVID-19 назвали наиболее узнаваемой вакциной от коронавируса в мире. Об этом свидетельствуют данные опроса международной компании YouGov. По итогам опроса, 54% респондентов назвали РФ государством - производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Тем самым Россия опередила США и Великобританию (2-е и 3-е места соответственно).

Российский препарат является наиболее узнаваемой вакциной - 7 из 10 опрошенных (74%) знают об этой вакцине. На втором месте по узнаваемости - Pfizer/BioNTech (69%), на третьем - AstraZeneca и Оксфордского университета (60%).

Вакцина «Спутник V» разработана НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. После многочисленных испытаний препарат доказал свою высокую эффективность и абсолютную безопасность.