Ответил на удобные вопросы, собрал шпаргалки и ушел: как прошла первая пресс-конференция Байдена и что о ней думают за рубежом

Самое ожидаемое событие последних месяцев в Штатах - первая пресс-конференция новоизбранного президента. На этой неделе она, наконец, состоялась. Так долго с появлением перед журналистами не затягивал ни один президент - ждать пришлось целых 65 дней.

Для США это невероятно длительное промедление. Предшественнику Байдена Дональду Трампу на то, чтобы собраться с мыслями, понадобилось 27 дней, Джорджу Бушу - 33, а Бараку Обаме - всего 20. Транслировали конференцию не в прайм-тайм, что тоже необычно для Штатов - как будто бы специально, чтобы президента увидели как можно меньше американцев. К оговоренному времени глава Белого дома опоздал, сенсационных заявлений не сделал, мировых лидеров старался не упоминать.

«Я знаю Си Цзиньпина уже долгое время. В нем нет вообще ничего демократического. Но он умный, умный парень. Он один из таких парней, как Путин, кто думает, что автократия - это тенденция будущего, что демократия не может функционировать вечно», - заявил Байден.

Но одно интересное заявление все же было - американский президент пообещал баллотироваться на следующих выборах. Вспоминая прошедшую гонку, добавил, что скучает по своему сопернику Дональда Трампу.

«Мой предшественник... Боже, я по нему скучаю... Мой ответ - да, я планирую переизбираться на второй срок. Таковы мои ожидания», - сказал глава Белого дома.

К выборам 2024 года Байдену исполнится уже 82. И это может стать проблемой, ведь уже сейчас президентство дается ему непросто. Отвечая на вопросы журналистов, Байден читал по заранее подготовленным шпаргалкам и все равно умудрился запутаться.

«По качеству и состоянию нашей инфраструктуры мы занимаем 85-е место. Я попросил своих помощников написать это для меня. И они это сделали... В смысле инфраструктуры мы занимаем 13-е место в мире», - сказал президент США.

Завершилась конференция неожиданно. Отвечая на очередной вопрос, Байден просто внезапно прервался на полуслове, объявил, что на этом все и выбежал из зала под возгласы удивленных журналистов.

«Ну, ребята, я пошел, спасибо большое», - сказал он.

Президент говорил ровно один час и две минуты. Золотые времена неограниченных трамповских пресс-конференций теперь канули в Лету. Не было и знаменитых перепалок президента с журналистами. Репортеру недружественного Байдену телеканала Fox News просто не дали задать ни одного вопроса. Более того, фотографы заметили на столе у президента рассадку зала, где угодные люди были выделены красным маркером. Рядом с фотографией каждого были комментарии и номер – очередность, в соответствии с которой полагалось давать им слово. Не удивительно, что на конференции не прозвучало ни единого неудобного вопроса: ни о Путине, ни о пандемии. Все это больше напоминало театральное представление с давно заготовленными репликами. Дональд Трамп, комментируя пресс-конференцию, не скрывал удивления.

«Это была будто игра в софтбол. Трудных вопросов ему не задавали. А если кто и хотел быть пожестче, то, кажется, у него сразу хотели вырвать микрофон. Грустно и смешно было на это смотреть», - сказал бывший президент США.

После пресс-конференции на первых полосах газет появились красочные иллюстрации. Например, заголовок New York Post гласит «Прилизанный и растерянный». Газета отдала два разворота, чтобы детально разобрать заявления президента. Основная мысль - Байден, запинаясь, врет, а журналисты президентского пула восторженно слушают.

Но американцев провести оказалось не так просто. От первой конференции президента не многие оказались в восторге.

«Я думаю, он совершенно без ума. С каждым днем становится все хуже и хуже - с его этими засыпаниями в прямых эфирах, когда он забывает слова и путает людей», - отметил житель Нью-Йорка Дэвид.

Пресс-конференцию, на которой ничего не было сказано, разобрали буквально по минуте на шутки и цитаты. Слухи о том, что президент не в лучшей форме, захватили интернет и СМИ еще на прошлой неделе, когда Джо Байден трижды упал, поднимаясь по трапу самолета.

На этом фоне все яснее видна сильная фигура вице-президента Камалы Харрис. На этой неделе произошло сразу несколько необычных моментов. Сначала Джо Байден официально поручил ей решить основной внутренний вопрос американской политики – миграционный кризис на границе с Мексикой. Затем вице-президент приняла присягу сразу у нескольких новых министров и нового директора ЦРУ. И, наконец, новая утечка от Fox News. Белый Дом выпустил методичку для американских журналистов - теперь, говоря о Белом доме, требуется всегда упоминать имя вице-президента.

«Итак, Белый дом распорядился, чтобы ведомства называли администрацию Байдена "администрацией Байдена-Харрис". Когда в последний раз президент требовал, чтобы его вице-президенту доставалась половина всех заслуг? Давайте вспомним… Никогда! Ни разу за всю историю Америки. На самом деле, всегда было как раз наоборот. Это порождает довольно глубокие вопросы. Например, кто в действительности управляет государством? Кто на самом деле у руля?», - спросил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Прошедшая неделя подсветила проблему, о которой говорили уже давно. Теперь же любое публичное выступление Джо Байдена становится поводом для мемов в интернете и едкого юмора на национальных каналах. И чем дальше, тем тревожней, ведь шутки, появляющиеся в сети, с каждым разом все больше похожи на правду.