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«Сумасшедший»: как американцы отреагировали на слова Байдена про Россию

Владимир Расходчиков
22:22 22.03.2021
По наблюдениям международного обозревателя, американские пользователи соцсетей очень негативно высказываются о нынешнем президенте США Байдене после его скандального интервью про Россию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Oliver Contreras, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Резкие высказывания президента США Джо Байдена касательно российского президента Владимира Путина и постоянные ошибки в именах и должностях своих подчиненных возбудило американских пользователей соцсетей. Об этом в ток-шоу «Открытый эфир» заявила Международный обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова. По ее наблюдениям, реакция жителей США наполнена гневом и нецензурными выражениями, а многие ждут пресс-конференции Байдена 25 марта.

«Я думаю сейчас ключевой точкой станет 25 марта, на эту дату назначена пресс-конференция, наконец-то, Байдена. Вот США и весь мир посмотрят, как он, в состоянии быть президентом, или нет. Из него и делать то нечего, достаточно посмотреть, что американцы про него пишут в соцсетях, неприлично цитировать. Я когда делала материал, пыталась процитировать, что они пишут, там буквально “сумасшедший”, а далее “пи-пи-пи” - нецензурная речь. Он уже без сознания», - рассказала журналистка. 

После скандальных высказываний президента США Джо Байдена о России и президенте страны Владимире Путине множество американцев прислали письма с извинениями за поведение официального Вашингтона. Об этом 20 марта заявил посол России в США Анатолий Антонов, который поблагодарил авторов писем и отметил, что простые американцы поддерживают позицию необходимости диалога между странами на основе уважения и равноправия.

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