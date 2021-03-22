В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после трехкратного падения на трапе

Джо Байден отлично себя чувствует после трехкратного падения на трапе самолета. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Не знаю, поднимались ли вы по нему, это иногда довольно сложно», - отметила она.

Президент США трижды споткнулся во время подъема по трапу самолета в прошлую пятницу. Эти кадры быстро облетели все мировые СМИ.

Позднее в Белом доме сообщили, что причиной инцидента стал сильный ветер.