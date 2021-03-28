Китай увеличил железнодорожные грузоперевозки через Россию

Китайские компании нарастили объемы доставки грузов в Европу через Азию и Россию по железной дороге. Этот способ стал более выгодным из-за увеличения сроков и стоимости поставок морем.

Как пишет Financial Times, за январь и февраль 2021 года из КНР в Европу отправилось вдвое больше грузовых поездов, чем за аналогичный период прошлого года - свыше двух тысяч.

На увеличение спроса на железнодорожные перевозки повлияла и блокировка Суэцкого канала. Во вторник, 23 марта, контейнеровоз Ever Given сел на мель, перегородив движение другим кораблям. Ранее сообщалось, что в пробке стоят более 270 судов. Накануне попытка снять с мели контейнеровоз завершилась провалом. Судно вновь попробуют освободить в воскресенье, 28 марта, во время прилива.