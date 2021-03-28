Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале завершилась провалом

Попытка снять с мели судно, которое заблокировало Суэцкий канал, не увенчалась успехом. Подчеркивается, что судно контейнеровоз попробуют освободить в воскресенье, 28 марта.

«Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы», - сказал РИА Новости источник в администрации канала.

Ранее сообщалось о планах снять контейнеровоз с мели в ночь на воскресенье во время прилива. Подчеркивалось, что судно стало поддаваться буксирам. Сообщалось, что «на смещение судна с места сильно влияют факторы прилива и отлива».

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров направлялся из КНР в Нидерланды. Во вторник, 23 марта, он сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение.