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СМИ узнали, сколько судов стоит в очереди на проход через Суэцкий канал

Иван Линдеманн
15:57 27.03.2021
В пробке, по данным Leth Agencies, застряли более 270 кораблей.
СМИ узнали, сколько судов стоит в очереди на проход через Суэцкий канал
© Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Globallookpress
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Из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given в очереди на проход через Суэцкий канал находятся 276 кораблей. Такие данные приводит египетское агентство Leth Agencies.

По его информации, в порту Суэц на якоре стоят 127 судов, еще 42 пришвартованы в районе Исмаилии, в Порт-Саиде находятся 107 кораблей.

Контейнеровоз сел на мель 23 марта. По предварительной версии, это произошло из-за потери контроля над управлением из-за песчаной бури и ураганного ветра. Ранее агентство Bloomberg отмечало, что от простоя канала ежедневный убыток превышает 9,5 миллиарда долларов.

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