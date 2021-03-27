СМИ узнали, сколько судов стоит в очереди на проход через Суэцкий канал

Из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given в очереди на проход через Суэцкий канал находятся 276 кораблей. Такие данные приводит египетское агентство Leth Agencies.

По его информации, в порту Суэц на якоре стоят 127 судов, еще 42 пришвартованы в районе Исмаилии, в Порт-Саиде находятся 107 кораблей.

Контейнеровоз сел на мель 23 марта. По предварительной версии, это произошло из-за потери контроля над управлением из-за песчаной бури и ураганного ветра. Ранее агентство Bloomberg отмечало, что от простоя канала ежедневный убыток превышает 9,5 миллиарда долларов.