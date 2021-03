Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз сфотографировали с МКС

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, находящийся на Международной космической станции, сфотографировал севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Фотография опубликована на его странице в Twitter.

«Одна из самых обсуждаемых новостей - инцидент в Суэцком канале. Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given заблокировал один из самых загруженных судоходных путей в мире. Специалисты прилагают все усилия, чтобы восстановить отгрузку. Вот как это выглядит с МКС», - написал он.

One of the most discussed news is the incident in the #SuezCanal. One of the world's largest container ships #EverGiven has blocked one of the world's busiest shipping lanes. Specialists are making every effort to restore shipping.



You can see it now from the @SpaceStation: pic.twitter.com/PCKlFO5Ya1

Фотографию Суэцкого канала с российского спутника «Канопус-В» на этой неделе опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее стало известно, что буксирам удалось незначительно сдвинуть судно. Из-за инцидента в пробке к Суэцкому каналу стоят более 270 кораблей.