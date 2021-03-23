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Подозреваемый по делу пензенского губернатора Борис Шпигель доставлен в Басманный суд

Иван Линдеманн
16:02 23.03.2021
По данным следствия, он давал взятки главе региона за помощь в тендере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Басманного суда
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Бизнесмен Борис Шпигель, подозреваемый в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, доставлен в Басманный суд, который продолжит рассматривать вопрос об избрании ему меры пресечения.

Накануне заседание пришлось перенести из-за ухудшения состояния здоровья Шпигеля. Из здания суда директора группы фармацевтических компаний «Биотэк» увезли на машине скорой помощи.

Ранее Басманный суд до 20 мая заключил под стражу главу Пензенской области Ивана Белозерцева и еще четверых фигурантов дела о коррупции - жену Шпигеля Евгению, сотрудников представительства области в Москве Федора Федотова и Геннадия Маркова, а также директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.

По данным следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил взяток на сумму более 31 миллиона рублей за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.

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