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Бориса Шпигеля госпитализировали из здания Басманного суда Москвы

Иван Линдеманн
18:42 22.03.2021
Срок задержания бизнесмена продлен до 23 марта 2021 года до 18 часов 10 минут.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Директора группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, который проходит по делу о коррупции вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, госпитализировали из здания Басманного суда Москвы. 

«Срок задержания Шпигеля Бориса продлен до 23 марта 2021 года до 18 часов 10 минут. Принятие решения по ходатайству следователя отложено на 15 часов, в том числе для получения сведений о состоянии здоровья Шпигеля и возможности его участия в судебном заседании», - говорится в сообщении суда.

По данным следствия, Борис Шпигель с супругой, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков давали взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Как стало известно СК, в период с января по сентябрь прошлого года глава региона незаконно получил более 31 миллиона рублей. 

Ранее в понедельник, 22 марта, Белозерцева арестовали по делу о коррупции до 20 мая. 

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