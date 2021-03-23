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В ОНК заявили о непризнании Белозерцевым вины в получении взятки

Ян Брацкий
10:34 23.03.2021
Арестованный губернатор Пензенской области находится в изоляторе временного содержания на Петровке, откуда его должны перевести в СИЗО.
В ОНК заявили о непризнании Белозерцевым вины в получении взятки
© Фото: пресс-служба Басманного суда
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отказался признавать свою вину в получении многомиллионной взятки. Об этом заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович. По ее словам, для Белозерцева арест стал полной неожиданностью.

«Самочувствие у него удовлетворительное, лекарства необходимые ему выдаются... Сказал, что виновным себя не признает. Арест стал для него неожиданностью», - приводит РИА Новости слова общественницы.  

Иван Белозерцев был задержан в воскресенье, 21 марта. Его подозревают в получении взяток. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года он незаконно получил более 31 миллиона рублей. Деньги и драгоценности, считают в СК, главе Пензенской области передавали директор группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. За это, по версии следствия, Белозерцев помог им выиграть тендер на госзакупки. В понедельник, 22 марта, Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области до 20 мая.

Партия «Единая Россия» приостановила членство губернатора Пензенской области. Решение принял президиум политсовета регионального отделения фракции. Ранее в «Единой России» заявляли, что данное решение будет временным. В случае если губернатора приговорят к заключению, то его исключат из партии, если оправдают - восстановят.

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