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Задержанному губернатору Ивану Белозерцеву и его подельникам предъявлено обвинение

Ян Брацкий
10:44 22.03.2021
Следствие ходатайствует об аресте шестерых подозреваемых, среди которых сам губернатор и его соучастники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
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Следственный комитет предъявил обвинение задержанном губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в получении взятки, а предпринимателю Борису Шпигелю в ее даче. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Тем временем следствие ходатайствует об аресте шестерых человек.

«В Главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, главе группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО "Фармация" Антону Колоскову, а также Геннадию Маркову и Федору Федотову. В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ ("Дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве")», - сказала Петренко в беседе с ТАСС.

Накануне Белозерцев был доставлен на допрос в Москву. В его доме следователи провели обыск, в результате которого было найдено около 500 миллионов рублей. Обвинение полагает, что Белозерцев получал взятки от предпринимателей за общее покровительство.

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