Байден назвал Камалу Харрис президентом США

Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден в процессе публичного выступления случайно перепутал должность вице-президента Камалы Харрис, назвав ее главой государства. Подобную ошибку Байден совершил, рассказывая о положительных результатах кампании по вакцинации населения.

Об этом сообщил телеканал Fox News. Схожие оговорки прослеживались в речах президента и ранее. Кроме того, сама Харрис однажды назвала администрацию тогда еще будущего американского лидера «администрацией Харрис».

В связи с частыми конфузами Байдена, периодически забывающего имена высших должностных лиц страны и путающегося в своих мыслях, помощники стали ограничивать общение президента с прессой. Между тем, его зам Камала Харрис продолжает демонстрировать крайне активное участие в государственных делах.