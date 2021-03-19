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Байден назвал Камалу Харрис президентом США

Анна Берестовая
01:03 19.03.2021
Схожие оговорки прослеживались в речах президента США и ранее.
Байден назвал Камалу Харрис президентом США
© Фото: Shawn Thew - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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Действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден в процессе публичного выступления случайно перепутал должность вице-президента Камалы Харрис, назвав ее главой государства. Подобную ошибку Байден совершил, рассказывая о положительных результатах кампании по вакцинации населения.

Об этом сообщил телеканал Fox News. Схожие оговорки прослеживались в речах президента и ранее. Кроме того, сама Харрис однажды назвала администрацию тогда еще будущего американского лидера «администрацией Харрис».

В связи с частыми конфузами Байдена, периодически забывающего имена высших должностных лиц страны и путающегося в своих мыслях, помощники стали ограничивать общение президента с прессой. Между тем, его зам Камала Харрис продолжает демонстрировать крайне активное участие в государственных делах.

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