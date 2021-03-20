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Что происходит с Байденом: как громкие заявления и нелепые оправдания сказываются на репутации лидера США

Светлана Головина
Россина Бодрова
00:49 20.03.2021
Пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что несмотря на происходящее американская сторона по-прежнему будет искать возможности сотрудничества с Россией.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Джо Байден на посту президента Соединенных Штатов всего два месяца и уже отличился крутыми поворотами на внешнем политическом курсе и «яркими» высказываниями в адрес России.

Накануне он заявил, что российское руководство «заплатит цену» за якобы попытки вмешательства в американские выборы. В свою очередь Владимир Путин уже предложил своему коллеге онлайн-встречу.

«В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется онлайн. Но без всяких  задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно - и для народов России, и для народов Соединенных Штатов», - сказал российский лидер.

Предложение в Белом Доме услышали, однако, пресс-секретарь Джен Псаки сообщила, что «пока президент занят».  

«Президент Байден знает президента Путина уже очень давно, они вместе работали над глобальной политикой, много лет работали над отношениями США и России. Он верит, что мы можем это продолжать», - отметила она. 

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на лучшее, «но готовится к худшему».

Точно также к худшему готовились больше полувека назад, когда мир был на грани катастрофы. Пик напряжения российско-американских отношений - Карибский кризис. Но даже тогда ни один из предшественников Байдена не допускал подобных высказываний.

В связи с произошедшим в Москву приглашен посол России в США Анатолий Антонов. Американские СМИ не упустили шанс приукрасить событие и в заголовках газет акцентировали: «Россия отзывает посла», однако об этом речи не было.

«В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковым новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале западных лидеров появился новый феномен - фейковая, а порой и фриковая дипломатия», - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напряженность в отношениях двух сверхдержав не могли не заметить и в Европе. Авторитеное испанское издание El Mundo предлагает забрать у Байдена «ядерный чемоданчик», а союзник США в медапространстве - Deutsche Welle внезапно напоминает о правилах «холодной войны».  

Вызвав бурную реакцию своими заявлениями, спустя несколько дней Байден вновь оговорился - назвал Камалу Харрис президентом. Запутанную речь попытались снова оправдать тем, что Байден занят, однако это вызвало еще больше вопросов.

Подробнее о том, что говорил Байден и реакции стран смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Россины Бодровой.

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