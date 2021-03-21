«Праздник для всей России»: как страна отметила седьмую годовщину воссоединения с Крымом

«Крымская весна» теперь не просто время года - главное событие в современной истории полуострова. Возвращение в родную гавань, домой, в Россию стало новой точкой отсчета. В Симферополе несут цветы к памятнику военным. В Севастополе со сцены звучат любимые песни и радуются как тогда в 2014-м, когда 97 процентов крымчан высказались за воссоединение с Россией.

Седьмую годовщину крымчане отмечают с размахом. По случаю праздника на полуострове сняли запрет на массовые мероприятия. Вместе с Крымом празднует и вся Россия.

«Это праздник для всех нас, для всей нашей страны - большой, огромной России», - сказал президент России Владимир Путин.

Обо все, что радует и беспокоит простых крымчан они сами рассказали президенту лично по видеосвязи. По словам главы государства, в развитие Крыма десятилетиями не вкладывали средства, только выкачивали ресурсы.

«Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще нужно построить, отреставрировать, привести в порядок, сколько проблем накопилось за предыдущие десятилетия, а многие из них фактически не решались, находились "в загоне" все эти годы. Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед, создавать условия для достойной, комфортной жизни», - отвечает Путин.

Сразу после общения с жителями полуострова, президент провел еще одно совещание - уже с министрами. Говорили о проблемных для Крыма вопросах, большинство из которых осталось в наследство от Украины. Другие возникли из-за желания Киева отомстить крымчанам. Но за минувшие годы Россия показала - мешать Москве бессмысленно.

«Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе с водой. Сейчас это наиболее острый, первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев. Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию Комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. И учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро», - заверил Путин.

В 2014 когда крымчане вернулись домой, в Россию, Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал полуостров пресной водой. Выручило Министерство обороны. Военные специалисты в кратчайшие сроки построили и запустили сразу несколько важных объектов.

«Водовод 10 километров из Кадыковского карьера запущен в прошлом году. В этом году мы завершили строительство водозабора на реке Бельбек. Обеспечили сжатые сроки строительства водовода до Симферополя. Практически 940 километров», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Водозабор на самой полноводной в Крыму реке Бельбек построили всего за 115 дней и его уже называют «Новое русское чудо». Военные строители Минобороны России работали круглосуточно и сделали невозможное. Сложнейшая инженерная конструкция обеспечит пресной водой город-герой Севастополь.

Это настоящий подарок полуострову от российских военных к очередной годовщине Крымской весны. Бельбекский водозабор - уникальный комплекс, не имеющий аналогов в России. Специалисты Министерства обороны России смогли укротить дикую реку - расширили и углубили ее русло, проложили трубы, построили насосную станцию. Раньше горные потоки просто стекали в море, теперь излишки воды служат людям.

Строительство водозабора курировал лично заместитель министра обороны Тимур Иванов. Он прилетел в Крым и в режиме видеосвязи доложил президенту - вопрос дефицита воды в Севастополе решен. С уверенностью можно сказать - Крым водную блокаду прорвал. Дальше будут построены десятки артезианских скважин и опреснительные установки. На рассмотрении в Росгеологии находится амбициозный проект по добыче пресной воды из-под дна Азовского моря.

Крым также всегда был местом притяжения туристов со всей страны. И отдых в Крыму должен стать не только доступнее для россиян и при этом соответствовать самым высоким стандартам, не уступающим по качеству популярным зарубежным аналогам. Владимир Путин поставил задачу - в ближайшие 4 года объем инвестиций в развитие Крыма должен увеличиться до 1 триллиона рублей. А ведь 7 лет назад многие санатории и гостиницы были в таком чудовищном состоянии, что ни в каких отельных звездах их было не оценить.

«Заходили в санаторий, там люди должны жить, спрашивают руководителя этого учреждения: "А как же здесь люди жить будут? Полы проваливаются, здесь линолеум сверху, а дальше чуть ли не земля!" Ответ знаете какой был? "Да здесь в основном горняки, сюда шахтеры приезжают, они, извините за моветон, стакан с утра засадят, им все равно, они не обращают внимания. Мы привыкли». Но так невозможно, в России так не должно быть, и в Крыму так быть не должно, и в Севастополе», - считает Путин.

Сегодня действительно многое изменилось. В воздушной гавани туристов прямо у трапа теперь встречает «Крымская волна» - новый современный терминал симферопольского аэропорта. Главный символ полуострова - 19-километровый Крымский мост, самый протяженный в Европе, построили всей страной в рекордные сроки. По нему на машинах и поездах ежегодно проезжают миллионы человек.

Трасса «Таврида» позволяет пронестись от города Керчь до Севастополя в два раза быстрее чем раньше - и пересечь весь полуостров за каких-то 3 часа.

Единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры - Бахчисарайский дворец - ни разу не ремонтировали со времен СССР. Реставрация началась после возвращения Крыма в Россию, а крымско-татарский язык на полуострове теперь имеет статус второго государственного. Все эти годы уникальный памятник медленно разрушался.

«Последний единственный памятник второго такого нет нигде истории крымских татар второго такого нет больше нигде», - рассказала старший научный сотрудник музея истории и культуры крымских татар Ренара Чувыкчиева.

После первой за десятки лет реставрации открылось «Ласточкино гнездо» - визитная карточка полуострова. Памятник истории и архитектуры с 2011 года находился в аварийном состоянии, смотровая площадка могла обрушится в любой момент. И вот знаменитый замок парящий над морем вновь открыт для туристов и они могут наслаждаться сумасшедшими видами.

Марина и Константин Спицины познакомились во время Крымской весны. Сразу после кровавых событий на Майдане, Костя пошел в ополченцы, чтобы защитить родной город. Марина привозила еду на блокпосты - так и начали встречаться. Через год у них родилась дочка.

«Мне не хотелось бы жить в стране, где нет власти. Владимир Владимирович забрал нас обратно - туда, где мы должны быть», - рассказал Константин.

В 2014 - когда Киев готовился отправлять в Крым так называемые поезда Дружбы - на защиту полуострова пришли и байкеры - «Ночные волки». Александр Медведев, президент крымского отделения мотоклуба, вспоминает - украинский генерал Михаил Коваль приехал в Крым чтобы передать приказ о стрельбе на поражение крымским пограничникам, но его встретили крепкие ребята в кожаных куртках.

«Волки» по традиции отметили годовщину крымской весны мотопробегом по полуострову. Но вместе с Крымом 18 марта праздновала вся страна - концерты в десятках городов России - самый грандиозный в московских Лужниках. В какой-то момент на сцене появился президент, решение которого семь лет назад определило судьбу всей страны.