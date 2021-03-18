В Севастополе открывается построенный за 115 дней уникальный гидрокомплекс для пресной воды

В дату воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией Министерство обороны РФ приготовило жителям Севастополя особый подарок - уникальный гидротехнический комплекс для обеспечения пресной водой. Его построили всего за 115 дней. За это время военнослужащие укрепили русло реки Бельбек, установили насосные станции, очистные сооружения, резервуары и административные здания.

С 2014 года Украина заблокировала днепровские каналы, что спровоцировало острую нужду Крыма в пресной воде. Теперь вода из Черного моря поступает в водозабор комплекса, в его очистные сооружения, оттуда она поступает в специальные резервуары, где, отстоявшись, уходит в водоканал.

«Здесь нет задачи хранить воду, здесь мы перехватываем излишки воды в наиболее полноводной реке Крыма. Мы забираем эти излишки, раньше они просто уходили в море. Теперь они позволят определенное количество месяцев не забирать воду из Чернореченского водохранилища», - поделился представитель военно-строительного комплекса Минобороны Тимофей Беликов.

Комплекс необходим Севастополю, так как позволит в день поставлять около 65 тысяч кубометров воды (1/3 суточной потребности города). За возведением комплекса постоянно в онлайн-режиме следили в Национальном центре управления обороной. Официальное открытие гидротехнического комплекса состоится 18 марта.