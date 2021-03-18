«Это центр нашего единства»: Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на праздничном концерте в честь воссоединения Крыма с Россией и поздравил крымчан с праздником. Российский лидер заявил, что Крым является местом зарождения России и русской нации.

«Это праздник крымчан и севастопольцев - мы это увидели по результатам референдума, в результате которого вон вернулись в Российскую Федерацию... Мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашего народа... Именно здесь принял крещение князь Владимир, здесь находится центр нашего духовного единства, которое легло в основу формирования русской нации», - сказал Путин.

Большой торжественный концерт проходит в Москве, на стадионе «Лужники». Празднование семилетия воссоединения Крыма проходит по всей стране.