Армия Шойгу: военно-строительный комплекс принимает активное участие в возведении инфраструктурных объектов в Крыму Тимур Шерзад Глава Минобороны упомянул строительство почти 940-километрового водовода до Симферополя, включающего в себя 36 насосных станций. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Сергей Шойгу рассказал о вкладе военно-строительного комплекса в строительство инфраструктурных объектов в Крыму. «Мы принимаем активное участие в строительстве транспортных, социальных, образовательных, медицинских объектов. За это время мы построили по вашему поручению новую практически полосу, аэропорт Бельбек. Мы завершили строительство многопрофильного медицинского центра, Нахимовского училища, построили 10-километровый водовод из Кадыковского карьера, запущенный в прошлом году, и в этом году мы завершили строительство водозабора на реке Бельбек», - рассказал Шойгу Владимиру Путину по видеосвязи. Помимо этого, глава Минобороны упомянул строительство почти 940-километрового водовода до Симферополя, включающего в себя 36 насосных станций. Цель этого инженерного сооружения - даже в самые сложные моменты обеспечивать водой города и поселки Крыма, включая и Севастополь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика