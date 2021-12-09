Врач назвал сроки восстановления Хлебниковой после серьезных ожогов

Российской певице Марине Хлебниковой может потребоваться порядка года-двух для восстановления после полученных при пожаре ожогах. Об этом «Звезде» рассказал пластический хирург Сергей Свиридов.

По данным СМИ, у исполнительницы, которая была срочно госпитализирована в ожоговое отделение НИИ скорой помощи имени Н. Склифосовского 18 ноября, поражено 50% поверхности тела, обожжено 20% лица.

По мнению специалиста, восстановление Хлебниковой может быть вполне успешным. Сначала потребуется лечение всех ран, при необходимости проводится пересадка кожи, затем - лазерные шлифовки, описал последовательность восстановления после сильных ожогов пластический хирург. При появлении рубцов могут понадобиться дополнительные операции, отметил специалист.

«Главное, чтобы основные структуры, например, носа не пострадали, уши не пострадали, нервы не пострадали, мышцы мимические, вот здесь, конечно, это будет на первом месте», - пояснил Свиридов, от чего зависит успешность восстановления.

Врач подчеркнул, что предугадать окончательный результат после лечения невозможно без понимания конкретной ситуации, однако за счет операций и косметологических средств можно получить значительное восстановление, когда ожог практически не заметен.

В четверг, 9 декабря, Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Артистку сняли с аппарата ИВЛ, который на протяжении последнего времени поддерживал ее дыхание.