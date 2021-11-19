Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой

Анна Касаткина
04:40 19.11.2021
Артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
СМИ рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Читайте нас на:

Врачи оценивают состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой как «тяжелое, но стабильное». Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «360».

По данным телеканала, артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Пожар вспыхнул в двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве вечером в четверг, 18 ноября. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасатели эвакуировали из квартиры пять человек, включая родителей и дочь певицы, которые не пострадали. Сама Хлебникова и еще один человек, личность которого не называется, попали в больницу. У артистки диагностированы сильные ожоги тела и отравление продуктами горения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:00 Вопросы истории
МО РФ впервые показало полный текст ультиматума Паулюсу в январе 1943 года
01:08 В стране и мире
В Минцифры не исключили, что изменят систему проверки QR-кодов
22:53 В стране и мире
Видео
Голикова заявила, что индексация социальных выплат затронет 16 миллионов россиян
00:16 В стране и мире
Видео
Украинский министр, на которого готовили покушение, едва не расплакался во время брифинга
20:48 Армия
Видео
Шойгу оценил важность вклада журналистов в успехи Вооруженных сил
Популярное
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
На Болдуина подали в суд из-за отсутствия эпизода со стрельбой из пистолета в сценарии фильма
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Видео
В алкогольном «плену»: в Красноярске сотрудника склада со спиртным завалило стеллажами
Врач назвал неожиданную причину гипертонии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.