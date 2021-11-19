СМИ рассказали о состоянии пострадавшей при пожаре певицы Хлебниковой

Врачи оценивают состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой как «тяжелое, но стабильное». Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «360».

По данным телеканала, артистку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Пожар вспыхнул в двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве вечером в четверг, 18 ноября. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасатели эвакуировали из квартиры пять человек, включая родителей и дочь певицы, которые не пострадали. Сама Хлебникова и еще один человек, личность которого не называется, попали в больницу. У артистки диагностированы сильные ожоги тела и отравление продуктами горения.