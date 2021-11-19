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Врач рассказала о тактике лечения ожогов после госпитализации Хлебниковой

Ян Брацкий
19:19 19.11.2021
По мнению врача, пациенты с похожими травмами, обычно страдают от ожогового шока и могут испытывать трудности с дыханием.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nadezhda Lebedeva, globallookpress
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Состояние пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой тяжелое, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от характера ожогов. Таким мнением со «Звездой» поделилась доктор медицинских наук, эксперт по ожоговой травме Наталья Ваганова. Она оценила перспективы лечения певицы и рассказала, как обычно происходит процесс выздоровления у пациентов с похожими травмами.

«Ожоги бывают разной степени сложности. Первая, вторая, третья степени заживают самостоятельно. Если человек на ИВЛ - значит у нее обширные ожоги, возможно, поражение дыхательных путей. Если большие ожоги, но не поражено лицо, то обычно на ИВЛ не переводят», - сказала Ваганова.

Ранее ТАСС сообщил, что у Хлебниковой поражено 20 процентов поверхности тела. Кроме того, согласно сообщению агентства, она отравилась продуктами горения. В подобных случаях, уточнила врач, реаниматологи стремятся восстановить дыхательную функцию пациента в первую очередь.

«Если речь идет об ожогах пламенем, то они тяжелые, как правило. При этом бывает термоингаляционная травма, когда пациент вдыхает раскаленный воздух. Это осложняет ситуацию. Самое главное, это подключить к ИВЛ пациента. Когда повреждена кожа, возникает дефицит жидкости и тогда проводят инфузионную терапию и он первое время находится в реанимации», - уточнила врач.

По мере улучшения состояния, подобных пациентов переводят в обычные палаты. Далее им делают перевязки, а в случае необходимости - пересадку кожи с донорских участков тела на пораженные, заключила эксперт.

Накануне в квартире певицы Марины Хлебниковой произошел пожар. Его точные причины пока не ясны, но дознаватели уверены, что очаг находился в спальне. Артистку госпитализировали в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ.

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