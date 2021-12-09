СМИ: Хлебникова переведена из реанимации в ожоговое отделение

Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщили в четверг.

Артистку сняли с аппарата ИВЛ, который на протяжении последнего времени поддерживал ее дыхание, пишет «Комсомольская правда». Исполнительница пришла в себя 21 ноября, однако из-за того, что на месте ожогов тела у нее начали образовываться заражения, температура ее тела поднялась почти до 39 градусов. Проведенный тест на COVID-19 положительных показаний не дал.

Ранее комбустиолог Сергей Богданов в беседе со «Звездой» предупредил о риске токсического поражения у Хлебниковой. Артистка получила серьезные повреждения.

Певица была срочно госпитализирована после пожара в своей квартире на улице Ратная в Москве. Инцидент произошел вечером 18 ноября. Следствие пока придерживается той версии, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.