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СМИ: Хлебникова переведена из реанимации в ожоговое отделение

Кира Карон
10:45 09.12.2021
Госпитализированная после пожара певица пришла в себя 21 ноября, врачи НИИ скорой помощи имени Николая Склифосовского уже отключили ее от аппарата ИВЛ.
СМИ: Хлебникова переведена из реанимации в ожоговое отделение
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
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Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщили в четверг.

Артистку сняли с аппарата ИВЛ, который на протяжении последнего времени поддерживал ее дыхание, пишет «Комсомольская правда». Исполнительница пришла в себя 21 ноября, однако из-за того, что на месте ожогов тела у нее начали образовываться заражения, температура ее тела поднялась почти до 39 градусов. Проведенный тест на COVID-19 положительных показаний не дал.

Ранее комбустиолог Сергей Богданов в беседе со «Звездой» предупредил о риске токсического поражения у Хлебниковой. Артистка получила серьезные повреждения.

Певица была срочно госпитализирована после пожара в своей квартире на улице Ратная в Москве. Инцидент произошел вечером 18 ноября. Следствие пока придерживается той версии, что вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

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