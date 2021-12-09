Интернет, QR-коды и самооборона: о чем говорил Путин на заседании СПЧ

Запрет на выдачу кредитов микрофинансовыми организациями под залог единственного жилья, поправки в лесной кодекс и отказ от требования детям, страдающим от опухоли сетчатки глаза, каждый год подтверждать свою инвалидность. Вот конкретные примеры сотрудничества гражданского общества с властью, с которых Владимир Путин начинает встречу с Советом по правам человека. Еще одно нововведение - требование к иностранным IT-гигантам уже 1 января открыть в России свои представительства.

«Не секрет, что сейчас в Интернете на разных транснациональных платформах наблюдаются массовые случаи мошенничества, злоупотребления персональными данными граждан. А также распространения противоправного контента - в том числе затрагивающие интересы детей. При этом людям фактически некуда жаловаться, обратиться за восстановлением своих прав», - заявил президент.

Важная тема сегодня, конечно, необходимость вакцинации и закон о QR-кодах, который прямо сейчас находится на рассмотрении в парламенте. Как быть тем, кто переболел, но не стал обращаться в больницу - а таких, по словам председателя СПЧ Валерия Фадеева, в России миллионы. Что будет являться 100%-ным медотводом от прививки и нужно ли будет предъявлять электронный сертификат при посадке в поезд, который стоит всего две минуты?

«Я согласен с вами, что мы перед тем, как принять ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны посмотреть, к чему это приведет. Готова ли транспортная система не ограничивать права людей и обеспечить безопасность. Прежде чем решения будут приняты окончательно, их нужно проработать», - сказал Путин.

Правозащитники также обратили внимание президента на пытки в российских колониях.

«Должна быть наказана вся цепочка - пытавшие, давшие им это указание и прикрывавшие. То есть все. Все начальники учреждений, которых называют как пыточные, на которых указывают осужденные, работают по-прежнему», - отметила обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ева Меркачева.

Кроме этого, Ева Меркачева заявила о росте числа обвиняемых в СИЗО, пожаловалась на арест ректора Шанинки Сергея Зуева - он перенес три операции - и сообщила о необходимости принятия закона об апробации, который поможет бывшим заключенным устроиться в жизни.

«Нельзя сажать кого угодно. Пока суд не пришел к тому, что совершил он или нет. Поэтому засаживать человека за решетку неоправданно», - считает президент.

Еще одна громкая история - случай в московском метро, когда пассажира, заступившегося за девушку, жестоко избили. Другие пассажиры не смогли за него постоять. По мнению адвоката Шоты Горгадзе, из-за того что в России, по сути, не действует закон о превышении пределов необходимой самообороны.

«Чтобы средства защиты соответствовали средствам нападения, не превышали тех средств нападения, которые используются преступниками», - ответил президент.

Тему, которая волнует родителей по всей России, неожиданно для всех поднял председатель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он рассказал, что с травлей в школах - так называемым буллингом - сегодня сталкивается до 40% школьников.

«Подростки, чувствуя свою безнаказанность, могут вытворять такое, чему закоренелые преступники не додумаются», - сказал Кабанов.

Еще одна тема - привлечение труда мигрантов в строительстве. Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал о том, что зарплаты мигрантов в крупных городах уже давно превышают средние по стране. Он предложил адаптировать их к российскому быту и культуре еще у себя на родине. Владимир Путин идею поддержал.

«Согласен полностью с теми, кто высказал озабоченность. Нужно действовать с коллегами из стран СНГ. Чтобы люди, кто хотел бы приехать, уже готовились бы у себя на родине, изучали язык. Один из таких разговоров состоялся у меня в ходе визита президента Узбекистана. Он сказал, что и они заинтересованы. Так работа налаживается и с другими партнерами - и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном. Но это не значит, что все завершено», - сказал Путин.

Встречу с советом Владимир Путин провел по традиции в преддверии установленного Дня прав человека, который уже завтра будут отмечать в России.