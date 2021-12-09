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Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России

Марина Крижановская
15:45 09.12.2021
Президент подчеркнул необходимость предварительной подготовки мигрантов перед приездом в Россию.
Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин сказал, что миграционная политика - одна из важнейших тем и для экономики, и для эмоционального самочувствия граждан России. Он не согласился со словами, что расчетов по тому, какое количество иностранной рабочей силы, нет.

«Это не совсем так, такие расчеты делаются, особенно по стройке. Мне Хуснуллин Марат Шакирзянович докладывал неоднократно потребности строительного комплекса, строительного сектора экономики в иностранной рабочей силе. Но это отдельная тема, я согласен полностью с теми, кто высказывает озабоченности на этот счет. И здесь нужно действовать совместно с нашими коллегами из стран СНГ прежде всего», - подчеркнул Путин.

Президент сказал, что нужно заниматься тем, чтобы те люди, которые хотели бы приехать на работу в Россию, готовились бы к этой поездке и к работе в этой стране у себя на родине. Например, изучали бы язык, российское законодательство. Путин добавил, что мигрантам не лишним было бы знать и свои права, чтобы они могли знать, на что ориентируют их общественные организации и государственные органы по соблюдению законов и правил, обычаев Российской Федерации. Он сказал, что на этот счет ведутся подробные переговоры с коллегами из стран Содружества.

«Один из таких разговоров у меня состоялся совсем недавно, в ходе визита в нашу страну президента Узбекистана, который сказал, что и Узбекистан заинтересован в том, чтобы люди, которые приезжают на работу, были готовы к этой работе. И готовы со своей стороны государственные органы, скажем, Узбекистана, содействовать этому процессу», - сказал Путин.

Президент сказал, что такая работа налаживается и с другими партнерами: из Таджикистана, Кыргызстана и с Казахстаном. Он добавил, что по этой причине такая работа уже сейчас находится в поле зрения президента и правительства Российской Федерации.

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