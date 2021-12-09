Путин призвал принять системные меры против пыток в колониях

Президент России Владимир Путин призвал внимательно разобраться в ситуации с пытками заключенных в российских колониях. По его словам, необходимо принять системные меры. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Совета по правам человека РФ.

«Вопрос, безусловно, очень важный, и, конечно, я следил за тем, что происходит, с этой информацией нужно внимательно разобраться. Следственный комитет как раз проводит, центральный аппарат контролирует и проводит следствие предварительно по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли... Хотел вас проинформировать, что Совет Федерации уже начал работу на внесение изменений в законодательство самого понятия состава преступления "пытки"», - заявил президент.

В октябре Следственный комитет возбудил уголовные дела о сексуальном насилии и превышении полномочий с применением насилия по фактам противоправных действий против заключенных в Саратовской области.