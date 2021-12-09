Путин поручит Верховному суду РФ проанализировать нормы о превышении пределов самообороны

Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил Верховный суд РФ провести анализ норм о превышении пределов самообороны. Глава российского государства отметил, что закон УК РФ не содержит «каких-либо правовых неопределенностей».

«Но тем не менее проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Давайте так и сделаем. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать», - заявил Путин.

В рамках заседания российский президент также заявил о необходимости наведения порядка в слежке интернет-платформ за гражданами. При этом он поддержал идею о льготах для обладателей трех орденов Мужества.