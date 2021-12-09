Концертный директор намекнул на возвращение Моргенштерна в Россию

Рэпер Моргенштерн может вернуться в Москву в четверг. Об этом «Звезде» сообщил концертный директор артиста Владимир Шавгулидзе. При этом он не стал уточнять, о какой именно дате идет речь.

«Он приедет в четверг какой-то. Какой это будет четверг, никто не знает», - заявил Шавгулидзе.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении Моргенштерна в столицу 9 декабря. Однако концертный директор рэпера сказал, что эти сообщения появились из-за неверно интерпретированной информации.

В конце октября глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Музыкант заявил, что не понимает этот праздник и не видит целесообразности в нем. Также глава СК РФ сказал, что звезда использует соцсети для торговли наркотиками. Позже СМИ распространили информацию об отъезде Моргенштерна из страны. Сообщалось, что музыкант якобы находится в одном из отелей Дубая.