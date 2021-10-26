Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

По просьбе ветеранской организации глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Музыкант заявил, что не понимает этот праздник и не видит целесообразности в нем. В ходе проверки следствие установит, есть ли в словах рэпера факт нарушения законодательства.

«Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», - сообщает сайт СК РФ.

Впоследствии Моргенштерн в Instagram принес извинения за свои слова и сказал, что его фразу вырвали из контекста.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Моргенштерн сделал такое заявление из-за незнания. Песков призвал молодежь чаще общаться с ветеранами и узнать у них, в чем важность праздника Победы.