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Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы

Алексей Курильченко
18:18 26.10.2021
Рэпер утверждал, что не понимает «праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад».
Бастрыкин поручил проверить высказывание Моргенштерна о Дне Победы
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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По просьбе ветеранской организации глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Музыкант заявил, что не понимает этот праздник и не видит целесообразности в нем. В ходе проверки следствие установит, есть ли в словах рэпера факт нарушения законодательства.

«Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны», - сообщает сайт СК РФ.

Впоследствии Моргенштерн в Instagram принес извинения за свои слова и сказал, что его фразу вырвали из контекста.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Моргенштерн сделал такое заявление из-за незнания. Песков призвал молодежь чаще общаться с ветеранами и узнать у них, в чем важность праздника Победы.

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