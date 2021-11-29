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Песков назвал «уткой» сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна

Виктория Ивашечкина
15:32 29.11.2021
Ранее появилась информация, что рэпер покинул Россию после обвинений главы СК Александра Бастрыкина в продаже наркотиков.
Песков назвал «уткой» сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна
© Фото: Павел Кашаев, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения СМИ о том, что в Кремле ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в РФ.

«Нет. Это утка», - приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее издание Znak.com, ссылаясь на собственные источники сообщило, что представители Кремля ведут переговоры с продюсерами Моргенштерна об условиях его возвращения в страну.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера о праздновании Дня Победы. Музыкант заявил, что не понимает этот праздник и не видит целесообразности в нем. 

Кроме того, несколькими днями ранее в СМИ появилась информация о том, что Моргенштерн улетел в Дубай после того, как глава Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками через соцсети. Сообщалось, что музыкант якобы находится в одном из отелей города.

Адвокат музыканта, Сергей Жорин, комментируя РИА Новости высказывание Бастрыкина, заявил, что музыкант не занимается продажей запрещенных веществ.

Также стало известно, что в московском клубе GYPSY приостановили продажу билетов на концерт рэпера, который должен был состояться 26 ноября. Мероприятие было перенесено на 2022 год. О причинах переносах не сообщалось.

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