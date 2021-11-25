СМИ: Моргенштерн улетел в Дубай после обвинений в торговле наркотиками

По данным СМИ, рэпер Алишер Моргенштерн улетел в Дубай после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. На данный момент музыкант якобы находится в одном из отелей города.

«Алишер Моргенштерн находится в одном из отелей в Дубае», - сообщает «Известия» со ссылкой на источник.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что для продажи запрещенных веществ музыкант использует соцсети.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи, а мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что человек - высшая ценность и права человека нарушать нельзя!», - заявил глава СК РФ в ходе научно-практической конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Ранее Бастрыкин по просьбе ветеранской организации поручил проверить высказывания рэпера Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Музыкант заявил, что не понимает этот праздник и не видит целесообразности в нем.